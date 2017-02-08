​В Сургуте ищут родителей для новорожденного мальчика // ФОТО

Органы по опеке и попечительству администрации Сургута ищут родителей для новорожденного мальчика Алексея. «Малыш спокойный, хорошо кушает и спит», - рассказали о ребенке в городском управлении. Его можно усыновить, взять под опеку или в приемную семью. Желающим стать мамой и папой Алеше нужно обратиться в управление по опеке и попечительству администрации города Сургута: пр. Советов, дом 4, каб. 120. Телефоны: 52-28-21, 52-28-40.
Фото: admsurgut.ru
Наука — детям. Евгений Зейналов, создатель «ВАУ-музея» // ONLINE 9 февраля в 11:00