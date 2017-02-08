​Сургутяне примут участие в городской Спартакиаде «Папа, мама, я — спортивная семья»

Очередной, второй этап городской Спартакиады «Папа, мама, я — спортивная семья» пройдет в Сургуте в это воскресенье: 12 февраля в 10 часов в СОК «Энергетик» встретятся семейные команды, которые будут выяснять, кто из них сильнейший, в дартсе, легкоатлетическом кроссе и в «Веселых стартах».

Как отмечают организаторы — специалисты Центра физподготовки «Надежда», на спортивные соревнования подали заявки 12 семей, то есть 36 участников.

Первый этап прошел 29 января — он был посвящен настольному теннису.

Отметим, кстати, что это не последние соревнования спартакиады: продолжение последует спустя неделю. Так, следующий этап пройдет 19 февраля в шахматно-шашечном клубе «Белая ладья» — он будет посвящен, как можно догадаться, русским шашкам. Тогда же будут определены победители спартакиады: они поедут на окружные семейные соревнования в мае этого года.