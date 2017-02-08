​Программе материнского капитала исполнилось 10 лет

Десять лет прошло со старта программы по государственной поддержке российских семей. Управление Пенсионного фонда России в Сургуте по этому случаю приводит статистику: так, к 2017 году за выдачей государственного сертификата обратилось 35032 семьи Сургута и Сургутского района — это в 35 раз больше, чем в 2007 году.

48 процентов от того числа — то есть около 16900 семей — направили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Три процента, или около тысячи семей, пустили деньги на образование для детей. Но самым популярным направлением использования капитала стала единовременная выплата, которая делалась в 2009, 2010, 2015 и 2016 годах: по условиям, ее можно было направить на любые нужды семьи. «За период действия закона о предоставлении единовременной выплаты из средств МСК в Управление Пенсионного фонда в Сургуте поступило 13670 заявлений», — отмечает пресс-служба управления.

В учреждении напоминают, что услуги на выдачу сертификата материнского (семейного) капитала или распоряжение его средствами можно получить, не обращаясь лично в управление: достаточно зайти на сайт госуслуг или иметь вход в личный кабинет на сайте ПФР. Там можно подать соответствующее заявление в электронном виде. Такой услугой, кстати, уже воспользовалось порядка 500 семей.

Отметим, что действие программы материнского капитала в стране не раз продлевалось, однако ныне часто звучат сообщения о том, что в скором времени она будет закрыта. В правительстве России, однако, на этот счет пока нет одного мнения: по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, возможность дальнейшего продления программы, которая должна завершиться в 2018 году, обсуждается.

Кстати: Всего за период действия программы материнского капитала в России было выдано порядка 7,8 миллиона сертификатов.