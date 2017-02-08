​В сургутской администрации найдена замена Андрею Лазареву

Управляющий делами главы Сургута Ирина Гордеева возглавила правовое ведомство администрации города. Днем ранее, 7 февраля, стало известно о том, что предыдущий начальник управления, Андрей Лазарев, покинул свой пост. Это было предсказуемое кадровое решение Вадима Шувалова — эксперты ожидают, что все чиновники, так или иначе причастные к заведению массы уголовных дел на предыдущего главу города Дмитрия Попова, вскоре покинут администрацию.

Ирина Гордеева входит в группу соратников заместителя главы Сургута Алексея Жердева. В администрации он курирует вопросы безопасности, хотя многочисленные эксперты, знакомые с процессами внутри исполнительной власти, подтверждают, что де-факто он контролирует и сектор Натальи Алешковой (правовые и кадровые вопросы), и отчасти градостроительный блок. К слову, сам Жердев начал свою работу в Сургуте с должности управделами главы, а после ухода на повышение инициировал назначение на свое место Ирину Гордееву. О том, кто теперь займет эту должность, пока не известно. Но переход Гордеевой в правовое управление – явный признак усиления новой команды.

Наблюдатели утверждают, что находящаяся в декретном отпуске замглавы Наталья Алешкова может сразу же по возвращению на работу покинуть свою должность, и в этом случае главным кандидатом на пост замглавы станет Ирина Гордеева.