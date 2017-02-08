​«Кем ожидается моя отставка?» Владимир Яремаченко опроверг информацию о собственном увольнении из сургутской администрации

Начальник контрольного управления Владимир Яремаченко опроверг информацию о своей отставке из сургутской администрации. В разговоре с корреспондентом siapress.ru он задал вопрос: «Кем же ожидается моя отставка? Сам я не собираюсь никуда уходить. Существует трудовой договор, по которому я работаю, он не расторгнут».

Напомним, что накануне из администрации пришли сведения, что сразу несколько чиновников вскоре потеряют свои посты: градоначальник Вадим Шувалов продолжает формировать собственную команду.