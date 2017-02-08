​Жителям Сургута предлагают взять собак из пункта передержки отловленных животных

В Сургуте 10 и 17 февраля пройдет акция «День помощи животным». В эти дни с 16.00 до 18.00 горожане, заинтересованные в сохранении жизни безнадзорным собакам, могут приехать на территорию производственной базы Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия, расположенной по адресу: ул. Производственная, д. 14, и выбрать понравившееся животное.

«Оцените свои силы. Убедитесь, что вы действительно хотите взять на себя все проблемы, неизбежно следующие за этим решением. Мало того, убедитесь, что ваши домочадцы тоже готовы к этому, ведь им придется время от времени кормить вашего питомца, гулять с ним. Если вы хотите взять животное, подумайте о том, хватит ли у вас сил, свободного времени и финансовых средств содержать его и лечить, если в будущем возникнут проблемы со здоровьем, а возникнуть они могут у любого живого существа», - предупредили организаторы акции.