​Сургутянин проведет почти четыре года в колонии за мошенничество

Житель Сургута проведет три года и восемь месяцев в колонии строгого режима. К такому наказанию его приговорил городской суд за мошенничество. При вынесении приговора были учтены предыдущие судимости мужчины.

«Государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимый Денис Наталочкин в марте 2016 года подыскал на интернет-сайте «Авито» лицо, пытавшееся продать планшетный компьютер и сотовый телефон. Под предлогом их приобретения Наталочкин встретился с потенциальным продавцом, которому написал расписку и пообещал передать деньги через несколько дней, не намереваясь в дальнейшем исполнять своих обязательств. Введенный в заблуждение потерпевший отдал мошеннику телефон и планшет. В результате действий Наталочкина жителю Сургута причинен значительный ущерб», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Таким же способом мошенник похитил сотовый телефон еще одного сургутянина.