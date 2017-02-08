​В 36 сургутских многоэтажках нашли грубые нарушения требований пожарной безопасности

В многоэтажках Сургута завершилась проверка выполнения требований пожарной безопасности, которая была начата после пожара в доме № 41 на улице Университетской, где погибли три человека.

Всего инспекторы проверили 86 домов этажностью в десять этажей и выше. Во всех зданиях были выявлены недочеты, однако в 36-ти многоэтажках выявлены нарушения, которые несут угрозу жизни. Например, некоторые лифты при имитации возгорания не возвращаются на первый этаж, срабатывают не все клапаны дымоудаления, пожарные шкафы не укомплектованы необходимым оборудованием, в некоторых подъездах загромождены эвакуационные пути.

«Ни один дом на сегодняшний момент не обходится без нарушений требований пожарной безопасности. Но в 36 домах выявлены нарушения, которые несут в себе угрозу жизни и здоровья граждан. Сотрудниками отдела надзорной деятельности совместно с прокуратурой выявлено 516 нарушений требований пожарной безопасности. На основании этих нарушений было составлено 156 протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических лиц», – цитирует ТРК «СургутИнтерНовости» начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Сергея Ковальского.