​В сургутской школе произошел пожар из-за взорвавшегося телефона // ФОТО

Во вторник, 7 февраля, в Сургуте на улице 50 лет ВЛКСМ в лицее № 3 произошел пожар. В шкафчике, расположенном в раздевалке спорткомплекса, взорвался телефон марки Prestigio, принадлежащий одному из учеников, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В момент инцидента в спортзале находились 35 детей и двое взрослых тренеров. Преподаватели самостоятельно справились с возгоранием. В результате пострадавших нет, сгорели вещи ребенка из шкафчика, обгорели и закоптились соседние шкафчики и стена.

Фото: vk.com/kinform

Уточняется, что взорвавшийся телефон был приобретен через Интернет из-за границы. По неизвестной пока причине взорвалась и воспламенилась аккумуляторная батарея мобильника.