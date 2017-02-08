​Сургутская окружная клиническая больница провела день открытых дверей: к онкологам обратились 100 горожан

Сургутская окружная клиническая больница в рамках Всемирного дня борьбы против рака провела день открытых дверей. Консультацию вели четыре онколога маммологического профиля и три врача онколога. «Мероприятие направлено на выявление предраковых заболеваний, рака кожи и других локализаций. Основная цель – скрининг здорового населения», - отметил заведующий онкологическим отделением КДП Павел Троян.

Осмотр прошли более 100 горожан, рассказали в пресс-службе медучреждения. У одной женщины выявлено доброкачественное новообразование молочных желез. Другой пациентке выставлен диагноз - рак щитовидной железы. На сегодняшний день, она направлена на дальнейшее специализированное лечение.