​В Сургутском районе усилили противопожарный режим: с начала года на пожарах погибли четыре человека

В Сургутском районе усилен противопожарный режим. В ближайшее время запланированы рейды в дома, где живут неблагополучные и многодетные семьи. Специалисты планируют проверить состояние технических установок и электронагревательных приборов. Кроме того, а дачный кооперативах Барсово и Лянтора председатели планируют создать добровольные пожарные дружины, которые будут проводить с жителями инструктажи, патрулировать кооперативы, контролировать выполнение противопожарных мероприятий.

В планах управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района проверить водоемы, очистить противопожарные разрывы, а также провести другие противопожарные мероприятия.

«С начала 2017 года в районе произошло уже 22 пожара. Есть жертвы: два человека погибли на территории Барсово, два – в Лянторе. Отмечен рост пожаров в Сытомино и Тайлакова. В связи с низкими температурами возросло и количество пожаров на транспорте. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилось, в 2016 году только в январе было зафиксировано 30 случаев, нынешняя статистика вызывает беспокойство властей», - озвучили статистику в пресс-службе администрации муниципалитета.