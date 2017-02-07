​В Сургуте по поручению главы города пройдет внеплановая проверка дворов

Глава Сургута Вадим Шувалов поручил на этой неделе провести внеплановую проверку городских дворов. Ее цель — проконтролировать качество уборки снега. Как пояснил градоначальник на своей странице в соцсети, решение принято из-за участившихся жалоб горожан.

«К этой инициативе прислушались и в местном отделении «Единой России» - ими разработана форма, где любой житель может оставить информацию о состоянии уборки своего двора. Вместе мы быстрее и качественнее проведем эту работу. Очень надеюсь и на ваше участие! Спасибо!», - добавил Шувалов.

Ранее глава города подробно объяснил своим подписчикам, как и когда должен убираться снег с улиц, а также предложил сообщать о замеченных нарушениях не только в комментариях в соцсети, но и в ответственные за эту часть работы подразделения администрации.