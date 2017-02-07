16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,1933   EUR  63,2362  

​В Сургуте по поручению главы города пройдет внеплановая проверка дворов

Проконтролируют качество уборки снега

Глава Сургута Вадим Шувалов поручил на этой неделе провести внеплановую проверку городских дворов. Ее цель — проконтролировать качество уборки снега. Как пояснил градоначальник на своей странице в соцсети, решение принято из-за участившихся жалоб горожан.

«К этой инициативе прислушались и в местном отделении «Единой России» - ими разработана форма, где любой житель может оставить информацию о состоянии уборки своего двора. Вместе мы быстрее и качественнее проведем эту работу. Очень надеюсь и на ваше участие! Спасибо!», - добавил Шувалов.

Ранее глава города подробно объяснил своим подписчикам, как и когда должен убираться снег с улиц, а также предложил сообщать о замеченных нарушениях не только в комментариях в соцсети, но и в ответственные за эту часть работы подразделения администрации.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:40, просмотров: 224, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 16:28
У нас на Дзержинского за зиму только второй раз на днях почистили. Так отвратительно коммунальные службы УК еще не работали за мноооооого лет. Зима эта снежная, заросло все снегом по самое нихочу. Во дворах ДЭЗа ЦЖР - это точно. Ульбекову давно ничего не надо.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Реальность, имя которой Трамп // АУДИО, ТЕКСТ

​Реальность, имя которой Трамп // АУДИО, ТЕКСТ
Нефть должна пройти рубеж 58 долларов — тогда станет ясно, сможет ли она продолжить рост. Новости из мира экономики и финансов
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:40
98 0
​Не карантин, так актировка // ИНФОГРАФИКА

​Не карантин, так актировка // ИНФОГРАФИКА
Сургутяне не могут определиться, стоит ли урезать каникулы из-за «погодных» и «болезненных» перерывов в обучении
Юрий Нуреев Сегодня в 15:32
108 2
​Полвека над планетой

​Полвека над планетой
Сегодня «ЮТэйр» — один из крупнейших авиационных холдингов в России, штаб-квартира которого на протяжении вот уже 18 лет находится в Сургуте. При этом сфера деятельности выходит далеко за пределы нашей страны.
Гор Есаян Сегодня в 10:38
283 1
​«Песочное дело» растеряло зрителей // ИНФОГРАФИКА

​«Песочное дело» растеряло зрителей // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru не следит за судебным процессом с участием экс-главы Сургута
Юрий Нуреев 06 февраля в 09:59
784 1
​Сургутянам «закон Димы Яковлева» не мил // ИНФОГРАФИКА

​Сургутянам «закон Димы Яковлева» не мил // ИНФОГРАФИКА
Отменить его предлагает почти половина голосующей аудитории siapress.ru
Юрий Нуреев 05 февраля в 09:59
362 0
​Навальный Сургуту неинтересен? // ИНФОГРАФИКА

​Навальный Сургуту неинтересен? // ИНФОГРАФИКА
Многие сургутяне не следят за событиями в жизни оппозиционера
Юрий Нуреев 04 февраля в 13:29
678 2
​Полвека над планетой

​Полвека над планетой
«Новый Город» поздравил «ЮТэйр» с 50-летием спецвыпуском
Юрий Нуреев 04 февраля в 13:09
629 0
​«Смутное время» ЖКХ в Сургуте

​«Смутное время» ЖКХ в Сургуте
Я бы посмотрел, как вы отреагировали, если бы вам продали мерседес за семь миллионов с начинкой от «лады», и вы ее на СТО за свой счет «подгоняли» до Мерседеса.
Кирилл Акинцев, обыватель 03 февраля в 16:53
1304 10
​«На этот случай у меня есть проездной…»

​«На этот случай у меня есть проездной…»
Платежеспособные граждане ходят на работу, обычно это пятидневная рабочая неделя, следовательно, две поездки в день, пять раз в неделю, по четыре раза в месяц ((22,5*2)*5)*4) = 900 рублей. Вывод: приобретение проездного нецелесообразно.
Марк Жулин, заместитель руководителя Сургутского отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 03 февраля в 16:45
912 3
​Николай Сторожук: «Я понял, что меня кинули»

​Николай Сторожук: «Я понял, что меня кинули»
Глава Сибпромстроя заявил, что может уйти из 28-го микрорайона
Лилия Сулейманова 03 февраля в 16:26
3132 10
​Почему сургутский железнодорожный вокзал не может быть красивым

​Почему сургутский железнодорожный вокзал не может быть красивым
Первое знакомство с ним запомнилось с ветром, темнотой и бетонным переходом сверху. При таком плачевном техническом состоянии мне непонятно — почему многие говорят про его внешний вид?
Альберт Исмагилов, блогер, читатель siapress.ru 03 февраля в 12:25
781 6
​Сургутский вокзал горожанам не по душе // ИНФОГРАФИКА

​Сургутский вокзал горожанам не по душе // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru в большинстве своем не согласилась с восторгами экспертов
Юрий Нуреев 03 февраля в 12:14
537 1
​Яблоки раздора

​Яблоки раздора
Только сельскохозяйственной продукции, ввезенной через международные аэропорты на территорию ХМАО-Югры без соблюдения, установленных правил ввоза в 2016 году изъято и уничтожено более 2 тонн
Пресс-группа Ханты-Мансийской таможни 02 февраля в 16:56
425 0
​Гонка за парту началась?

​Гонка за парту началась?
Родители не могут отправить электронные заявления о поступлении детей в первый класс
Сергей Степанов 01 февраля в 09:58
740 0
​Крым наш, уважаемая Лилия Сулейманова?

​Крым наш, уважаемая Лилия Сулейманова?
Какими вырастут дети, если они наглядно видят ваше и не только ваше, государственное, публичное, массовое одобрение таким вот недобросовестным поступкам на государственном уровне, растут уверенными, что закон — дышло?..
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 01 февраля в 09:39
1393 28
​ОСАГО «в натуре»

​ОСАГО «в натуре»
Шесть основных опасений автомобилистов, которые… не выдерживают критики
Информпроект «ОСАГО: общественная экспертиза» 31 января в 17:04
633 3
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика