​Источник: Из администрации Сургута уволены начальники двух управлений

Начальник правового управления администрации Сургута Андрей Лазарев и начальник контрольного управления Владимир Яремаченко покидают свои посты. Об этом siapress.ru сообщили источники, близкие к администрации города. По словам собеседника агентства, решение принято лично главой города Вадимом Шуваловым.

Что касается Андрея Лазарева, градоначальника, судя по всему, не устроило качество работы управления, которым он руководил: было допущены возбуждение уголовных дел в отношении экс-главы города Дмитрия Попова, а также множество проигрышей администрации в судах. «Шувалов, что закономерно, не хочет повторить судьбу предыдущего мэра, - отметил наш собеседник, пожелавший остаться анонимным. - Кроме того, действия правового управления вызывали постоянные претензии городского бизнес-сообщества».

Эксперты siapress.ru сходятся во мнении, что это далеко не последняя кадровая «подчистка» в администрации города.

Напомним, в прошлом году администрацию города покинули заместители главы Сургута Александр Шатунов, Владимир Базаров, Олег Лапин, начальник управления по природопользованию и экологии Андрей Анохин, а также директор департамента городского хозяйства Вадим Кочетков.