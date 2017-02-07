​В отношении воспитанника сургутской спецшколы возбуждены новые уголовные дела

В отношении 17-летнего воспитанника сургутской Специальной учебно-воспитательной школы № 2 возбуждены новые уголовные дела. Его подозревают в издевательствах еще над одним подростком, а также в совершении изнасилования одной из воспитанниц учреждения. По версии следствия, подозреваемый систематически подвергал избиению другого воспитанника спецшколы, дважды обливал его ноги горячей водой из крана и вымогал деньги. Напомним, ранее по таким же статьям возбуждены дела по факту обращения родителей подростка, который был госпитализирован с ожогами и побоями.

«В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Следствие продолжает работу, направленную на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причин и условий, способствовавших их совершению. В рамках уголовного дела будут тщательно проверены доводы родителей других воспитанников спецшколы, из которых следует, что обвиняемый совершал противоправные действия также и в отношении других подростков. Кроме этого, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям работников учреждения, в том числе должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних и организацию воспитательного процесса. Напомним, по ходатайству следователя и решению суда обвиняемый заключен под стражу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее директор учебного заведения Андрей Сенин сообщил, что из школы уволились четверо сотрудников службы режима, также в адрес руководства поступают заявления и от преподавателей, которые хотят уволиться по собственному желанию.