​В Сургуте вынесли приговор супругам, распространявшим в городе наркотики

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении супружеской пары, прибывшей в город из Приморского края, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры. Муж и жена в 2015 году заехали в Свердловску область, приобрели там у неустановленного лица два килограмма наркотиков и прибыли в Сургут, чтобы сбыть товар. Часть наркотиков они разместили в тайнике, другую часть хранили при себе, а также по месту жительства. Уже в сентября 2015-го их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал супругов виновными в покушении на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере. Одному из виновных назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другой – в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении неустановленного лица материалы выделены в отдельное производство.