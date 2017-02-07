​Прокуратура Сургутского района выслушает жалобы на невыплату зарплаты по телефону

Жители Сургутского района теперь могут пожаловаться на невыплату зарплате районной прокуратуре: в ведомстве открыли «горячую линию».

По сообщению пресс-службы прокуратуры, звонков ждут от всех работников, которые не получают должных выплат, но не желают жаловаться лично «по причине служебной зависимости от работодателя».

Теперь их выслушают по номеру 8 (3462) 21-99-95: «Можно сообщить информацию о фактах несвоевременной выплаты либо невыплаты заработной платы, о сокрытии ее реального размера и других нарушениях, влекущих нарушение прав работников на оплату труда», — говорят представители прокуратуры, отмечая, что «горячая линия» открыта специально в целях защиты трудовых прав граждан.