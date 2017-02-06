​В Сургуте судебные приставы ликвидировали сауну в жилом доме

В Сургуте по решению суда судебные приставы ликвидировали сауну «Дубай, которая находилась на цокольном этаже многоквартирного жилого дома. С иском на общественное заведение, которое им причиняет много хлопот, обратились жильцы дома. Суд принял сторону граждан, а предпринимателя обязали в установленный срок освободить помещение.

«Однако бизнесмен требования проигнорировал, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе окружного УФССП. - Более предприниматель не стал усугублять свое положение и вывез все имущество, демонтировал парилки и банер. В результате мероприятий, проведенных судебным приставом-исполнителем, сауна была ликвидирована с цокольного этажа многоквартирного дома».