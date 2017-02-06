В Сургутском районе растет заболеваемость ОРВИ — на 10,5 процентов по сравнению с прошлой неделей. За последние семь дней к врачам с признаками ОРВИ обратились 1455 человек. Большинство из них, 75 процентов, - дети до 14 лет. Госпитализированы за этот период 22 человека. Диагноз «грипп» поставлен 19 взрослым жителям района. Все случаи лабораторно подтверждены, в биопробах обнаружен вирус гриппа A(H3N2), то есть, циркулирующего в этом сезоне, гонконгский грипп.

«Специалисты Роспотребнадзора оценивают текущую ситуацию в Сургутском районе как эпидемическую», - подчеркнули в пресс-службе администрации муниципалитета. Как сообщалось ранее, из-за роста заболеваемости с 6 февраля минимум на 7 дней приостановлен образовательный процесс в школах, организациях дополнительного образования, культуры и спорта.