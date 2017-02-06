​Сургутские полицейские раскрыли грабеж

Благодаря грамотно организованному комплексу оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в грабеже.

В конце января в утреннее время неизвестный возле дома по улице Быстринская без применения насилия открыто путем рывка похитил у 56-летней женщины сумку. В сумке находился сотовый телефон и денежные средства в сумме более 5 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила порядка 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан злоумышленник. Им оказался мужчина 1989 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение грабежа и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

В порядке ст.91 УПК РФ подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.161 Уголовного Кодекса РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.