​«Лыжню России» в Сургуте отменили

Лыжники, отбой: морозы, которые ожидаются на этой неделе, не дадут 11 февраля выйти на «Лыжню России» в Сургуте, сообщает Управление физкультуры и спорта городской администрации.

«На основании официальных данных Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о низком прогнозном температурном режиме, городская лыжная гонка «Лыжня России — 2017» в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2017» запланированная на 11 февраля 2017 года отменяется», — говорится в сообщении управления.

Вместе с тем, существует надежда на то, что городская лыжная гонка все-таки состоится в другой день: по словам чиновников, дата ее проведения «остается открытой».