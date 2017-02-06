​В Сургуте зафиксирован рост цен на дизельное топливо

В Сургуте за прошедшую неделю зафиксирован рост цен на дизельное топливо. По данным Агентства нефтегазовой информации, оно стало дороже на два рубля. В частности, повышение произвел оператор «Октан». На его АЗС данный вид топлива отпускается сегодня по 42,50 рубля за литр, против предыдущих 40,50 рулей за литр. На 50 копеек на заправках «Октан» в Сургуте также выросли ходовые марки бензина АИ-95 – до 37,50 руб., АИ-92 – до 35,00 руб. В Нижневартовске АИ-92 в течение недели подорожал на один рубль. Литр данного вида топлива на АЗС «Бойлер» стоит сегодня 34,50 руб.