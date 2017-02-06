​Юные сургутяне получат «Неформатную библиотеку»

Сургутская Центральная детская библиотека окажется 10 февраля вне формата. Проект «Неформатная библиотека» в стенах учреждения на пр. Дружбы, 11а, представят 10 февраля в 15 часов. Он охватит детей разного возраста — от младших школьников до старшеклассиков — и даст им возможность понять, что библиотека — это не только книги. Так, «в течение всего года в рамках проекта будут проходить электронные тесты, познавательные квесты (геокэшинги) с помощью GPS-навигаторов, библиографические обзоры, встречи с интересными людьми, безопасные физические и химические эксперименты, Громкие чтения современных книг, экскурсии, праздники, обучающие и развлекательные игры с участием интерактивных библиотечных роботов Элби и Эврики», — говорят представители библиотеки.

10 февраля же всех ждет «Битва интеллектов», в рамках которых команда людей сразится с роботами, химический эксперимент «Вулкан» в исполнении Фиксиков и другие события.

«Основная цель проекта — сформировать новую модель современной привлекательной детской библиотеки, отвечающую требованиям времени и запросам пользователей, — комментируют представители библиотеки. — Мы уверены, что новые интерактивные технологии позволят осуществить этот замысел и изменить образ библиотеки, представив её как место интеллектуального досуга, информационных компетенций, виртуальной площадки для общения».