​Лучшие сургутские школьники-спортсмены выступили на фестивале ГТО // ФОТО, РЕЗУЛЬТАТЫ

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Сургуте все-таки состоялся, невзирая на опасения горожан в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ. Он собрал под крышей спортивного зала «Геолог» около двухсот участников, которые представляли 25 школ.

Состязания — традиционные: школьники выясняли, кто из них лучше в прыжках в длину, подтягивании, отжиманиях и прочих упражнениях. Лидеров выявляли как по командам, так и в личных зачетах. Команды состояли из сильнейших участников: по словам старшего инструктора-методиста Центра тестирования ГТО Сургута Елены Логиновой, школы, выставляя свои команды, ориентировались на тех ребят, кто показывает максимальные результаты, сдавая нормы ГТО. К их физической подготовке вопросов нет, говорит она: больным вопросом может оказаться техника исполнения. «Дело в том, что в школах детей могут научить выполнять упражнения, а здесь судья может засчитать его за ошибку, если оно не соответствует методике, которая прописана на сайте ГТО», — говорит представитель Центра тестирования ГТО. Чтобы избегать таких ситуаций, представители Центра не только рекомендуют школьным учителям физкультуры обращаться на портал ГТО в поисках методики выполнения упражнений, но и предоставляют методическую помощь при подготовке детей к фестивалям.

Фестивали же проводятся дважды в год — зимой и летом. С этого года они перестают быть тестовыми, теряя статус экспериментальных мероприятий. «Проведение таких фестивалей прописано в планах внедрения комплекса ГТО в российских школах, — говорит Елена Логинова. — Мы отладили работу и уже на этом фестивале отмечаем более высокий уровень организованности и подготовки; надеемся, что и результаты нынешних участников будут выше».

Судя по результатам, в этот раз лучшую подготовку и технику исполнения показали воспитанники средней школы №10, средней школы №3 и естественно-научного лицея: они заняли первые три места.

Кстати: С этого года фестивали ГТО охватят не только школьников, но и взрослое население. Сборная сургутян отправится на региональный этап фестиваля ГТО в Ханты-Мансийск: он будет проходить на этих выходных.