​Школы Сургутского района закроют на карантин

В Сургутском районе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ: в связи с этим администрация района объявила карантин для школьников. Он начнется 6 февраля и продлится не менее семи дней. Закрыты будут как школы, так и организации дополнительного образования.

Отметим, что Сургут по-прежнему сопротивляется карантину: после декабрьских вынужденных двухнедельных каникул карантин в городе вводить не спешат, мотивируя это тем, что количество заболевших детей — недостаточно для принятия такой меры.