​Новым председателем Общественного совета при УМВД России по Сургуту стал Александр Косенок

Новый состав Общественного совета при УМВД России по Сургуту возглавил ректор СурГУ Александр Косенок, сообщает пресс-служба управления. Накануне состоялось первое заседание, в нем участвовал и глава городского УМВД Александр Ерохов.

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Сначала новым участникам совета дали информацию о работе сургутских полицейских по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушени. Особо было отмечено, что тенденция снижения количества преступлений, совершенных на территории Сургута продолжилась и в 2016 году. Далее председатель прошлого состава Общественного совета Владимир Абышев подвел итоги его работы.

После этого состав перешел к обсуждению актуальных вопросов — наметил план действий на ближайшее будущее и определился с новым председателем. Сергей Косенок, избранный на заседании, поблагодарил собравшихся за оказанное ему доверие и дал понять, что работа будет активной и продуктивной.