​Дело о похищении сургутского бизнесмена передано в суд

Дело о похищении сургутского бизнесмена, который умер в машине преступников, передано в Сургутский городской суд. Его рассмотрение назначено на 6 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Преступление было совершено 16 января 2015 года. По версии следствия, идея похитить предпринимателя, чтобы получить выкуп, пришла в голову одному из подсудимых. К делу он привлек двух своих знакомых, личность одного из которых, кстати, так и не установлена. За участие в преступлении организатор пообещал подельникам 500 тысяч рублей. Продумав план, 16 января преступники дождались потерпевшего во дворе его дома на проспекте Набережный. Когда он вышел из автомобиля, похитители окружили его и, угрожая оружием, остановили. Чтобы подавить сопротивление мужчины, один из них нанес ему несколько ударов сзади деревянной битой. Преступники усадили жертву на заднее сиденье своей машины, связали ему руки скотчем, заклеили рот, чтобы у него не было шансов сбежать, двое злоумышленников сели по бокам. Бизнесмена повезли в сторону Тюменской области. 17 января он скончался от острой коронарной недостаточности при хронической ишемической болезни сердца. Похитители выбросили тело бизнесмена в кювет.

В пресс-службе городского суда рассказали, что дело в отношении организатора похищения, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, будет рассматриваться в особом порядке. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а,в,г,з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений).