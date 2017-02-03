​Не пугайтесь: Сургутских водителей призовут соблюдать правила дорожного движения по громкой связи

Сургутских водителей будут призывать соблюдать правила дорожного движения через сигнально-говорящие устройства патрульных автомобилей. Такой профилактический метод работы полицейские используют в рамках Недели дорожной безопасности, которая проходит в Югре.

«Участников движения призывают соблюдать требования Правил. Пешеходам напоминают о том, что переходить дорогу следует только по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. При этом нужно быть внимательным, всегда следить за дорожной обстановкой, не отвлекаться на звонок сотового телефона или прослушивание музыки в наушниках. Перед тем, как вступить на проезжую часть, стоит убедиться в том, что водители заметили их и пропускают. Водителей просят быть внимательными при проезде пешеходных переходов, в местах массового скопления горожан, соблюдать скоростной режим, снижать скорость при приближении к пешеходным переходам», - рассказали в пресс-службе окружного ведомства о том, что горожане смогут услышать из динамиков.

Напомним, Неделя дорожной безопасности стартовала 2 февраля. На эти дни запланирован ряд профилактических мероприятий, целью которых является повышение безопасности людей на дорогах округа.