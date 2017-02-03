​Немного не дотянули до 200 тысяч «квадратов»: Сибпромстрой подвел итоги 2016 года

В 2016 году застройщиком было введено 85 тыс. кв. м. жилья в Сургуте (вместе с квадратами, отданными под гостиницы). В Сургутском районе (дом в п. Солнечный) – 14 тыс. кв. м., в Московской области – 60 тыс. кв. м. и в Белгороде – 20 тыс. кв.м. Всего – 179 тысяч кв.м.

«Да, это меньше, чем в 2015 году, когда компанией было введено 220 тыс. кв. м. Снижение связано с отсутствием должного финансирования – строим больше, чем продаем. Но могу сказать, что в целом все неплохо», ­– отметил Николай Сторожук на прошедшей сегодня пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2016 года.

При этом, отмечают в Сибпромстрое, с рынка было продано 1800 квартир, а также на 2,8 млрд рублей жилья приобрел бюджет. Как планируют в компании, в следующем году только в городе застройщик предполагает введение 160 тыс. кв. м. жилья. «Мы в прошлом году не все ввели, что планировали. Например, в 42 микрорайоне у нас имеется 120 тыс. кв. м. Степень готовности – 99 процентов. Очень надеюсь, что в первом квартале этого года уже будет введено 50 тыс. кв. м», – пояснил Николай Сторожук.