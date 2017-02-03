​Житель Сургутского района снял на видео, как грузчик отделения «Почты России» швыряет посылки // ВИДЕО

Житель поселка Белый Яр Сургутского района в четверг, 2 февраля, опубликовал видео на хостинге Youtube, на котором запечатлена разгрузка посылок сотрудником «Почты России». Мужчина швыряет свертки, судя по всему, на крыльцо, даже не выходя из служебной машины.

Сегодня под роликом появился комментарий официального представителя компании Дмитрия Маркина. «Здравствуйте. УФПС ХМАО-Югра сообщает, что руководство Сургутского почтамта незамедлительно взяло данную ситуацию на контроль. Было проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудник, допустивший нарушение должностной инструкции, будет уволен. Начальнику данного отделения назначено дисциплинарное наказание. С водителями и почтальонами по сопровождению филиала проведена дополнительная техническая учеба по соблюдению правил разгрузки и разъяснению материальной ответственности», - написал он. Впрочем, другие комментаторы отнеслись к такому наказанию сотрудников скептически.

Напомним, методы работы сотрудников «Почты России» с посылками не раз попадали в объектив видеокамер очевидцев. В конце декабря в Тюмени было снято, как посылки на ходу выкидывают из поезда.