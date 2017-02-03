​Поселок Федоровский завершил программу капремонта 2016 года

Последний дом, который должен был быть отремонтирован по программе капремонта 2016 года, был принят накануне в поселке Федоровский.

Как передает пресс-служба администрации Сургутского района, комиссия работала 1 февраля в доме на Ленина, 2. Приемку проводили традиционно специалисты Югорского фонда капремонта, подрядчик, управляющая компания, чиновники администрации и сами жильцы. На месте устранили некоторые некритичные замечания.

Всего же в Федоровском отремонтировали семь домов за 2016 год. Дом на Ленина, 2 выделяется из всех тем, что его жильцы по своей инициативе в прошедшем году изменили виды работ: вместо капремонта крыши они предложили обновить систему водоснабжения, отопление и водоотведение. Это сэкономило средства — их хватило еще и на ремонт подвала.

Отметим, что в других муниципалитетах округа уже стартовал капремонт по программе на 2017 год. Так, в Нижневартовске в январе уже был отремонтирован первый многоквартирный дом. А всего в программе на этот год — 547 объектов.