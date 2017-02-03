​В Сургуте полицейские задержали грабителей, пытавшихся унести из магазина алкоголь // ВИДЕО

В Сургуте полицейские задержали на месте преступления грабителей, пытавшихся вынести из магазина алкоголь. Мужчины выбрали понравившийся товар и попытались уйти, не расплатившись. Однако встретили сопротивление охраны торговой точки. Устроив потасовку, грабителям удалось сбежать. Но им не повезло: в этом время на светофоре остановился полицейский автомобиль. Убегающие от охранников мужчины вызвали подозрения у стражей порядка. Полицейский, выскочив из автомобиля, начал преследование неизвестных, его напарник, припарковав машину, бросился на помощь. Злоумышленников удалось задержать.

«Один из подозреваемых 1994 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, а также к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению представителя власти. Его подельник 1991 года рождения впервые попал в поле зрения полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Злоумышленники в порядке ст.91 УПК РФ помещены в изолятор ременного содержания», - сообщили в пресс-службе городской полиции.