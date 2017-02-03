​В Сургутском районе из-за ОРВИ закрыты три школы и два детских сада

С пятницы, 3 февраля, в трех школах и двух детских садах Сургутского района полностью приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ. В субботу по результатам мониторинга департамента образования станет известно, пойдут ли в школу в деревне Русскинской 6 февраля. Эта образовательная организация закрыта с 31 января.

«Всего в настоящее время на вынужденных каникулах находятся школьники 18 классов с разных школ всего района и трех групп детских садов. Здесь превышен уровень заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 25-40 процентов, - рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета. - Для снижения уровня заболеваемости детей в образовательных организациях Сургутского района действует комплекс ограничительных мероприятий. Утро начинается с осмотра детей медиками. В школах практикуется введение масочного режима, проветривание. Также во всех образовательных организациях района ограничено проведение массовых мероприятий».

Ранее сообщалось, что в Югре за последнюю неделю наблюдений заболеваемость ОРВИ снизилась на четыре процента.