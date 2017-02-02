​Власти Сургутского района пообещали жителям купить автобусы для безопасной перевозки детей

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой провел встречу с жителями поселка Локосова. Одним из самых острых вопросов, которые подняли сельчане, стал вопрос по перевозке детей на спортивные и культурные мероприятия. По их словам, сегодня нет возможности вывезти детей для участия в мероприятиях из-за отсутствия подходящего транспорта.

В пресс-службе администрации муниципалитета сообщили, что районные власти собираются решить эту проблему в ближайшее время. В администрации прорабатывается вопрос обеспечения учреждений культуры, спорта и образования транспортом. Район планирует закупить несколько автобусов для безопасной доставки детей на мероприятия.

«Вопрос по перевозке именно в селе Локосово решится в ближайшее время. Уже в марте школой будет приобретен автобус, отвечающий всем требованиям», - пояснила исполняющая обязанности директора департамента образования Ольга Кочурова.