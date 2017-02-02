​Пассажиропоток сургутского аэропорта по итогам 2016 года составил почти 1,5 млн человек

По итогам 2016 года совокупный пассажиропоток аэропорт Сургута составил 1489395 пассажиров, что на четыре процента превосходит показатели 2015 года. С такими показателями аэропорт входит в число крупнейших России по пассажиропотоку и занимает второе место по обслуживанию пассажиров в Тюменской области, отметили в группе по связям с общественностью компании.

На внутренних воздушных линиях было обслужено 1342944 пассажира, что на 8,4 процента выше прошлогодних показателей. Среди российских направлений, у пассажиров сургутского аэропорта самым большим спросом пользовались перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Самару и Тюмень Из курортных направлений наибольший рост пассажиропотока показал российский юг - Сочи, Краснодар и Симферополь.

На международных авиалиниях по итогам года пассажиропоток, напротив, сократился на 24,2 процента. За 2016 год на международных авиалиниях было перевезено 103996 пассажиров. Самыми популярными маршрутами на международных направлениях стали рейсы в Худжанд, Ош, Камрань, Бишкек и Баку.

Основной объем пассажиропотока за 2016 год обеспечили ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (821 037 пассажиров, 55,13%), ПАО «Аэрофлот» (172 254 пассажира, 11,57%), ООО «Авиакомпания «Победа» (152 681 пассажир, 10,25%).