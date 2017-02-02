​В Сургуте на 21 процент снизилась заболеваемость ОРВИ

По данным на 31 января в Сургуте снизилось количество заболевших ОРВИ на 21 процент. Всего за семь дней к врачам обратились 737 больных, 619 из них — дети до 14 лет. Диагноз «грипп» поставлен пятерым взрослым и пятерым детям. 11 человек были госпитализированы. Данные Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Югре в Сургуте и районе опубликовала пресс-служба администрации города.

Между тем, говорить об окончании эпидемии в Сургуте пока рано. Из-за ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 12 группах в 11 дошкольных учреждениях и в восьми классах в шести общеобразовательных организациях.

«Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы до стабилизации эпидемической обстановки рекомендовано ограничить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий на территории города, а также приостановить работу игровых комнат торгово-развлекательных центров», - уточнили в пресс-службе.

В Югре также наблюдается снижение заболеваемости на четыре процента. «По состоянию на 31 января было зарегистрировано снижение уровня заболеваемости населения на четыре процента по сравнению с предыдущим аналогичным днем. Ситуация находится под контролем. Нет ни одного летального исхода от «больничных пневмоний». Вакцина, которую мы использовали в этом году, полностью соответствует тому штамму гриппа, который пришел в наш регион», - рассказал журналистам заместитель губернатора округа по вопросам социального развития Всеволод Кольцов.