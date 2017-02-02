​Тягач выехал на встречку: в Сургутском районе в ДТП погибли два человека // ВИДЕО, ФОТО

Два человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в массовой аварии в Сургутском районе. Как сообщалось ранее, ДТП случилось на 45 километре автодороги «Сургут – Нефтеюганск» в четверг, 2 февраля. Предварительно полицейские установили, что столкновение спровоцировал тягач, который выехал на встречку.

«По предварительным данным грузовой тягач выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот» и автомобилем «Тойота Королла». В результате ДТП двое человек погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Фото, видео: 86.мвд.рф