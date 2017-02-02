​Фестиваль экстремальных видов спорта снова пройдет в Сургуте // ПРОГРАММА и СХЕМА

24 и 25 февраля на Заячьем острове в Сургуте снова пройдет открытый молодежный фестиваль экстремальных видов спорта.

Как сообщают организаторы, программа, рассчитанная на два дня, включает III открытый Чемпионат города Сургута по парашютному спорту. В точности приземления будут соревноваться около 60 спортсменов из Сургута, района, Нижневартовска, Нефтеюганска, Увата, Тюмени, Омска. Также планируются традиционные соревнования по мотокроссу: здесь заявлено участие около 50 спортсменов, которые будут представлять Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Нягань, Мегион, Ноябрьск, Новый Уренгой.

Программа фестиваля

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Схема

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