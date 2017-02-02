Сургутские полицейские раскрыли две кражи

Благодаря грамотно организованному комплексу оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были раскрыты две кражи.

Так, ночью 30 января двое неизвестных, проникнув путем отжатия двери запасного входа в магазин по улице Быстринская, похитили продукцию на сумму порядка 12 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны злоумышленники. Ими оказались сургутяне 1992 и 1991 года рождения.

Также, была раскрыта кража совершенная неделей ранее. Девушка 1993 года рождения, взломав замок двери комнаты, похитила денежные средства более 27 тысяч рублей, принадлежащие 47-летней соседке по квартире. Стражи порядка установили и задержали злоумышленницу.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.