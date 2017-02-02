​«Неделя безопасности дорожного движения» стартовала в Сургуте

В Сургуте стартовала акция «Неделя безопасности дорожного движения», во время которой городская Госавтоинспекция проводит ряд профилактических мероприятий.

В рамках проведения профилактического мероприятия «Пешеход» личный состав ГИБДД осуществляет выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, которые относятся к безопасности пешеходов. Автоинспекторы в часы-пик находятся на пешеходных переходах города и вблизи них, и выполняют регулирование и контроль дорожного движения по соблюдению водителями и пешеходами дорожных правил. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции используют дополнительные меры профилактического воздействия на участников дорожного движения. Экипажи ОБ ДПС совместно с инспекторами ГИБДД посредством громкой связи на патрульном автомобиле обращаются к пешеходам и водителям с рекомендацией следовать дорожным правилам и соблюдать меры личной безопасности, обращать внимание на дорожные знаки и быть взаимно вежливыми на дороге.

В свою очередь, участники дорожного движения во время работы «инспекторского патруля», услышав обращение через громкую связь, обращают внимание и с заинтересованностью слушают рекомендации ГИБДД: пешеходы приостанавливаются и прислушиваются, автовладельцы приоткрывают окна, несмотря на минусовую температуру на улице.

Стоит отметить, что обращения к участникам дорожного движения посредством средств громкоговорящих устройств Госавтоинспекцией Сургута будут применяться регулярно.