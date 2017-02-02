​Начинающих бизнесменов приглашают в «Стартап-акселератор Югры»

Молодые бизнесмены Югры получили возможность научиться создавать стартапы и поддерживать их: в регионе заработал проект «Стартап-акселератор Югры», который запускает окружной Фонд поддержки предпринимательства. «Этот проект для тех, кто мечтает превратить свою идею в работающий бизнес, найти инвесторов и за короткий срок выйти на экономический рынок», — определяют адресата идеи в фонде.

Представители фонда отмечают, что в рамках проекта будут организовывать образовательные мероприятия, общение проектантов с опытными бизнес-наставниками. Стартапы, которые представят участники, будут проходить многоступенчатую экспертизу с инвест-сессиями, собеседованиями с успешными региональными и федеральными инвесторами. Финалом этих этапов станет публичная защита проектов.

«В проекте могут принять участие все желающие открыть свой бизнес, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, вновь зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете и осуществляющие свою деятельность на территории Югры по состоянию 30 сентября 2017 года», — подчеркивают организаторы.

За всеми справками можно обратиться на официальную страницу «Стартап-акселератора».