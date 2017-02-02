​Очевидцы: На трассе Сургут — Нефтеюганск столкнулись три машины, погиб человек // ФОТО

Очевидцы сообщают о крупном ДТП на трассе между Сургутом и Нефтеюганском. Судя по фото и видео с места происшествия, столкнулись тягач, «УАЗ Патриот» и легковой автомобиль. Свидетели в паблике «К-Информ» пишут о том, что водитель внедорожника погиб на месте аварии. Сейчас там работают полиция, спасатели и медики. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.
Из-за аварии на трассе образовалась пробка, уточняют участники паблика «Это Юганск, детка».
Отметим, что официальной информации о ДТП пока нет.
Фото участников группы К-Информ
Особое мнение: Александр Сидоров, депутат Госдумы // ONLINE 4 февраля в 13:00