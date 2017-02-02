​Сургутские МФЦ начали записывать детей в детские сады

С февраля этого года сургутские МФЦ получили возможность записывать детей в детские сады. Об этом на онлайн-конференции siapress.ru сообщил заместитель директора МФЦ Андрей Сафрони. Услуга только для жителей города. При себе родителю или законному представителю необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства (это ускорит процесс), при наличии – сведения о льготах у ребенка.

А также с текущего месяца только в МФЦ можно будет заказать справки, которые раньше выдавало БТИ.