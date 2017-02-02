​Студенты актерской мастерской при Герценовке представят спектакли в Сургуте

С сегодняшнего для в Сургуте гостят и работают студенты актерской мастерской при знаменитой Герценовке (Санкт-Петербург). Как сообщает пресс-служба Сургутского музыкально-драматического театра, показы спектаклей в стенах театра, а также мастер-классы пройдут со 2 по 6 февраля.

«Класс-концерт в жанре синхробуффонады «Не закрывай окно!» (12+) его создатели определяют как первый сценический опыт, возникший из упражнений актерского тренинга, этюдов, навыков, полученных на уроках сценического движения, сценической речи, танца, акробатики, вокала. Драматургической основой спектакля стали популярные песни последних десятилетий, — отмечают в СМДТ. — Любителей классики приглашают на спектакль «Месяц в деревне» (16+), являющий собой оригинальное прочтение пьесы И. Тургенева. Заявленные диалоги о любви сулят проживание истории предательства, надежды и одиночества. Режиссер-постановщик — Наталья Никуленко. Удивительно, но из меланхоличного Питера молодые актеры привезли в Сургут две жизнерадостные работы: кабаре «Кураж» и спектакль-праздник «Страна Перемилово».

Особо отмечается что в составе труппы есть и сургутянка: Виктория Плоп — воспитанница молодежной студии при Сургутском театре, выпускница школы №29, третий год обучается актерскому мастерству в Герценовке.