​В отношении воспитанника сургутской спецшколы возбуждено уголовное дело

В отношении 17-летнего воспитанника сургутской Специальной учебно-воспитательной школы № 2 возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в истязании с применением пытки, совершенном в отношении несовершеннолетнего, и вымогательстве. Таковы результаты проверки, проведенной в учреждении, по заявлению родителей одного из воспитанников.

Следователи выяснили, что жалоба родителей воспитанника, который был госпитализирован с побоями и ожогами, имела под собой веские основания. Их ребенка, действительно, систематически избивал другой воспитанник. Причем, в официальном сообщении уточняется, что бил он руками, ногами, подручными предметами по всем частям тела, заставлял отжиматься. Истязания продолжали в 2016-м и 2017 году. «В один из дней января обвиняемый, находясь в помещении душевой, из крана облил ноги потерпевшего горячей водой, причинив ему термический ожог обеих стоп. Кроме этого, установлено, что в ноябре 2016 года обвиняемый под угрозой применения насилия требовал от потерпевшего передать ему денежные средства в сумме 1500 рублей», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас 17-летний подросток задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Однако проверка в учреждении продолжится. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиях сотрудников закрытой спецшколы. Продолжается и проверка по жалобе другой мамы, которая рассказала, что ее дочь изнасиловали с стенах учреждения.

Накануне директор учебного заведения Андрей Сенин сообщил, что из школы уволились четверо сотрудников службы режима, также в адрес руководства поступают заявления и от преподавателей, которые хотят уволиться по собственному желанию.

Ранее ситуацию в сургутской спецшколе взяло под контроль правительство округа. По словам заместителя губернатора округа Всеволода Кольцова, выводы будут сделаны только после тщательной проверки. «Если выяснится, что кто-то из должностных лиц допустил какие-либо нарушения, незамедлительно, независимо от статуса и занимаемой должности, будут приняты необходимые меры. До завершения процедуры официальной проверки и получения заключения говорить кто прав, кто виноват, мы считаем преждевременным», - сказал сказал он.

Год назад в сургутской Специальной учебно-воспитательной школе № 2 завершилась прокурорская проверка, которая началась после сообщений о бунте и самовольном уходе в октябре 2015 года воспитанников. Тогда в работе учреждения были выявлены серьезные нарушения. Четверо должностных лиц, в том числе директор учреждения, были привлечены к дисциплинарной ответственности. «Деятельность учреждения для детей и подростков с девиантным поведением поставлена на контроль», - говорилось в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры в феврале прошлого года.