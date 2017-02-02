​Зимний фестиваль ГТО состоится в Сургуте 4 февраля

В эту субботу, 4 февраля, с 10.00 до 15.00 в спортивном зале «Геолог» (Мелик-Карамова, 74 А) состоится Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который, напомним, ранее был перенесен из-за непростой эпидемиологической ситуации в Сургуте.

Теперь же вирус отступил: участвовать в соревнованиях будут 27 команд — по одной на каждую школу. В общей сложности фестиваль соберет две сотни участников от 9 до 17 лет.

Напомним, что организаторы ставят целью фестиваля вовлечение детей в регулярные занятия физкультурой и спортом. Он станет одним из первых среди мероприятий Года здоровья в Югре, объявленного губернатором региона Натальей Комаровой.