​В Сургуте «Лыжня России» пройдет 11 февраля

В Сургуте 7 февраля начнется прием заявок на участие в ХХХV открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». В этом году мероприятие пройдет в следующую субботу, 11 февраля, на лыжероллерной трассе «Спортивного ядра» в микрорайоне 35-А по Югорскому тракту. Состоятся массовый забег на дистанцию 1500 метров и спортивные забеги на дистанцию 5 км, 3 км, 2,5 км, 2 км и 1,5 км.

«Для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться и предоставить в комиссию документ, удостоверяющий личность. Для участников до 17 лет (включительно) необходима справка-допуск врача. Регистрация участников осуществляется с 07 по 10 февраля 2017 года с 12.00 до 20.00 в управлении физической культуры и спорта по адресу: улица Кукуевицкого, дом 12 (бывший ЗАГС), телефон для справок 34-57-17 (добавочные номера телефонов: 35-34-71, 36-50-55, 35-88-17). Приветствуется участие семей, для которых предусмотрены памятные призы», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Призы ждут также самого юного и самого возрастного участников.