​Половина сургутян позволяют себе выпивать на работе

Половина сургутян на работе могут выпить спиртное — насколько актуален прием алкоголя на рабочем месте, выясняла служба исследований Зарплата.ру.

Оказалось, что 48 процентов из 824 горожан, принимавших участие в онлайн-анкетировании с 24 по 31 января, отметили, что не пьют во время работы никогда. Остальные разделились: 42 процента употребляют по особым поводам, а каждому десятому даже повод не нужен: было бы настроение.

Из тех, кто считает приемлемым выпивать на работе 65 процентов позволяют себе это несколько раз в год, девять процентов — несколько раз в месяц. Три процента работников принимают алкоголь ежедневно.

Из тех, кто выпивает регулярно — раз в неделю и чаще — выделяются руководители (12 процентов), технические специалисты (десять процентов), рабочий персонал (десять процентов) и строители (девять процентов).

Говоря о вкусовых предпочтениях, горожане отмечают, что в основном пьют некрепкий алкоголь: шампанское (47 процентов), вино (37 процентов), пиво (16 процентов). Коньяк и водку выбирают 33 процента и 29 процентов соответственно. Судя по процентному соотношению, некоторые работники смешивают напитки.

Трезвость, тем не менее, стараются блюсти: 67 процентов сургутян говорят, что никогда не появлялись на работе, не протрезвев.

Так же трезво горожане смотрят на роль алкоголя в рабочем процессе: 58 процентов респондентов признают, что он никак не решает рабочие вопросы. Для 13 процентов он — помощник при заключении сделок в неформальной обстановке. 11 процентов запивают осознание того, что им не нравится работа. Десять процентов пытаются расслабиться из-за напряженных отношений с коллегами.

Интересно, что, говоря об алкоголе, сургутяне назвали самыми пьющими представителей рабочих профессий: это, по их мнению, грузчики, сантехники и слесари. Вторыми идут медицинские работники — вероятно, из-за представлений о доступности медицинского спирта. На третьем месте — полицейские. Впрочем, многие, отвечая на вопрос «Люди какой профессии, по вашему мнению, чаще всего употребляют алкоголь?» отвечали, что это не зависит от профессии.