​Строительство сургутского Центра охраны материнства и детства идет по графику

Накануне на стройплощадке сургутского Центра охраны материнства и детства побывала комиссия в составе представителей общественных организаций, медицинского учреждения, подрядчика. Возглавил ее заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. «Объект, который мы посетили, – ключевой, долгожданный, очень нужный системе здравоохранения автономного округа и югорчанам. У меня была задача посмотреть, как идет работа, с какими проблемами сталкиваются строители, нужна ли какая-то помощь. Мы хотим в указанные сроки получить качественный объект системы здравоохранения, который будет оказывать самую современную на уровне международных ведущих стандартов медицинскую помощь», - отметил он.

В департамент общественных и внешних связей округа подчеркнули, что сильные морозы не повлияли на сроки сдачи перинатального центра и качество проводимых работ. Строители укладываются в график. На территории объекта в настоящее время трудятся 380 человек. Еще 250 человек готовы приступить к внутренней отделке. Все строительные работы будут завершены до конца 2017 года. Следующим этапом станет лицензирование и решение документальных вопросов. Если дальше все пойдет по плану, то первых пациентов Центр охраны материнства и детства примет в конце первого - начале второго квартала 2018 года.

«Перинатальный центр Сургута станет гордостью всей российской медицины, добавится в число ее самых ярких и высокотехнологичных объектов», – подчеркнул значимость крупнейшего в автономном округе учреждения Всеволод Кольцов.

Свои предложения, которые необходимо реализовать, высказал и глава Сургута Вадим Шувалов. По его мнению, необходимо учесть потребность персонала будущего центра в жилье и власти муниципалитета готовы рассмотреть возможности по расселению приглашенных специалистов. Кроме того, глава города обеспокоен дефицитом парковочных мест у медицинских учреждений города, обратили на это особое внимание и общественники. Немаловажным считает глава города и внешний вид медицинского центра. «Мы сейчас разрабатываем единую концепцию освещения нашего города. И мы все идеи совместили с нашим проектом, чтобы мы смогли сделать освещение в едином комплексе», - добавил он.

Общая площадь будущего Центра составит 63 тысячи квадратных метров. Многоэтажное здание рассчитано на 315 коек, возможности клиники – до 10 тысяч родов в год. Для сравнения, сегодня в действующем центре появляется до семи тысяч малышей в год. Центр охраны материнства и детства будет состоять из трех блоков, соединенных подземным и надземным переходами.