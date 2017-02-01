​Из сургутской спецшколы, где проходят проверки, уволились несколько сотрудников

Из сургутской специальной учебно-воспитательной школы №2 уволились четверо сотрудников службы режима. Они написали заявления по собственному желанию. Об этом на брифинге сообщил директор учебного заведения Андрей Сенин. Он отметил, что из-за произошедшего в адрес руководства учреждения поступают заявления и от преподавателей, которые хотят уволиться по собственному желанию. «Несмотря на все последние события, школа продолжает жить обычной жизнью», - добавил Сенин.

Напомним, в спецшколе проводится прокурорская проверка, также там работают следователи. Правоохранители пришли в учебное заведение после жалоб родителей. Одна из мам утверждает, что в школе ее сына избили, другая — что ее дочь изнасиловали. Завершить проверки планируют к концу недели, сообщает «МК-Югра».

«По результатам проверки нами будет принято процессуальное решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе. В настоящий момент все необходимые проверочные мероприятия еще не завершены, поэтому решение нами будет принято в ближайшие два дня», - сказал руководитель городского следственного отдела СУ СКР по Югре Антон Квасницкий. Он подчеркнул, что следователи проверяют все факты, которые упоминаются в СМИ и социальных сетях.

Ранее ситуацию в сургутской спецшколе взяло под контроль правительство округа. По словам заместителя губернатора округа Всеволода Кольцова, выводы будут сделаны только после тщательной проверки. «Если выяснится, что кто-то из должностных лиц допустил какие-либо нарушения, незамедлительно, независимо от статуса и занимаемой должности, будут приняты необходимые меры. До завершения процедуры официальной проверки и получения заключения говорить кто прав, кто виноват, мы считаем преждевременным», - сказал сказал он.

Почти год назад в сургутской Специальной учебно-воспитательной школе № 2 завершилась прокурорская проверка, которая началась после сообщений о бунте и самовольном уходе в октябре 2015 года воспитанников. Тогда в работе учреждения были выявлены серьезные нарушения. Четверо должностных лиц, в том числе директор учреждения, были привлечены к дисциплинарной ответственности. «Деятельность учреждения для детей и подростков с девиантным поведением поставлена на контроль», - говорилось в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры в феврале прошлого года.