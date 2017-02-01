​В Сургутском районе вооруженные разбойники украли из магазина четыре тысячи рублей

В Сургутском районе задержали двух молодых людей, которых подозревают в ограблении магазина в поселке Федоровский Сургутского района. По версии полицейских, они ворвались в торговую точку и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы четыре тысячи рублей.

Примечательно, что мужчины, 25-ти и 21-го года от роду, ранее ни в чем криминальном замечены не были, однако к преступлению подготовились и пошли на дело в масках.

«В отношении двух местных жителей, которые подозреваются в совершении преступления, следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания». - уточнили в пресс-службе районной полиции.